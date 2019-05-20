Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной

По словам Анны Шукшиной, Зильбер ведет себя резко и грубо, успев “затерроризировать” всех. В частности, экс-избранница сына Марии Шукшиной не хочет вписывать Макара в свидетельство о рождении их общего сына, обвиняя того в отсутствии желания видеться с наследником. Между ней и семьей актрисы уже долгое время идут разбирательства. Недавно, по утверждениям Анны Шукшиной, Фрейя Зильбер умышленно разгромила квартиру ее матери кувалдой.Сама девушка оправдалась, что использовала молоток и не знала, что находится в квартире Марии Шукшиной. Кроме того, она уверяет, что оставила лишь небольшую вмятину на двери, когда оборонялась. Нина Лупарева, мать Зильбер, намерена вскоре встретиться с актрисой и решить вопрос воспитания ребенка без камер, а сама девушка опасается, что у нее могут забрать малыша.

Читайте также: Иосиф Пригожин опроверг слухи о выкупе контракта Егора Крида у Black Star

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o