Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной
Фрейя Зильбер с помощью молотка разгромила квартиру отечественной актрисы Марии Шукшиной. Об этом в студии программы “Прямой эфир” рассказала дочь артистки Анна.
По словам Анны Шукшиной, Зильбер ведет себя резко и грубо, успев “затерроризировать” всех. В частности, экс-избранница сына Марии Шукшиной не хочет вписывать Макара в свидетельство о рождении их общего сына, обвиняя того в отсутствии желания видеться с наследником. Между ней и семьей актрисы уже долгое время идут разбирательства. Недавно, по утверждениям Анны Шукшиной, Фрейя Зильбер умышленно разгромила квартиру ее матери кувалдой.
Сама девушка оправдалась, что использовала молоток и не знала, что находится в квартире Марии Шукшиной. Кроме того, она уверяет, что оставила лишь небольшую вмятину на двери, когда оборонялась. Нина Лупарева, мать Зильбер, намерена вскоре встретиться с актрисой и решить вопрос воспитания ребенка без камер, а сама девушка опасается, что у нее могут забрать малыша.