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Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной

Фрейя Зильбер с помощью молотка разгромила квартиру отечественной актрисы Марии Шукшиной. Об этом в студии программы “Прямой эфир” рассказала дочь артистки Анна.
Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной

По словам Анны Шукшиной, Зильбер ведет себя резко и грубо, успев “затерроризировать” всех. В частности, экс-избранница сына Марии Шукшиной не хочет вписывать Макара в свидетельство о рождении их общего сына, обвиняя того в отсутствии желания видеться с наследником. Между ней и семьей актрисы уже долгое время идут разбирательства. Недавно, по утверждениям Анны Шукшиной, Фрейя Зильбер умышленно разгромила квартиру ее матери кувалдой.
Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной

Сама девушка оправдалась, что использовала молоток и не знала, что находится в квартире Марии Шукшиной. Кроме того, она уверяет, что оставила лишь небольшую вмятину на двери, когда оборонялась. Нина Лупарева, мать Зильбер, намерена вскоре встретиться с актрисой и решить вопрос воспитания ребенка без камер, а сама девушка опасается, что у нее могут забрать малыша.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:53


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