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Технологии

Сделка о сотрудничестве Microsoft и Sony больше всего удивила сотрудников PlayStation

Недавно появилась информация о сделке и грядущем сотрудничестве между двумя мировыми технологическими гигантами – японской компанией Sony и американской корпорацией Microsoft. Больше всех эта новость удивила сотрудников подразделения PlayStation, которые около двух десятилетий боролись с конкурентом в разработке и выпуске консолей на международный рынок.
Сделка о сотрудничестве Microsoft и Sony больше всего удивила сотрудников PlayStation

Сделка между Sony и Microsoft подразумевает совместную разработку облачных игр с перемещением некоторых сервисов PlayStation на платформу Azure, при том, что подразделение на протяжении семи лет развивало собственный потоковый сервис, добившись успеха. Переговоры двух технологических гигантов длились около года, участие в них принимало только высшее руководство компаний, исключив представителей PlayStation. Новость о свершившейся сделке повергла в шок многих сотрудников последней, переживающих о судьбе разрабатываемой консоли PS 5, но их заверили, что на выпуске данного продукта решение руководителей никак не отразится.

Говоря о выгоде от сотрудничества, многие эксперты подчёркивают, что больше пользы получит Sony, так как облачные игры пока не востребованы на рынке, по крайней мере об этом свидетельствуют результаты тестирования компанией Google проекта Stadia. Тогда геймеры остались недовольны результатом, отмечая «торможения» и «зависания» картинки.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 20:03


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