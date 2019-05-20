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Культура

Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке голосов

Сергей Соседов выступил с предположением, что на “Евровидении” могла иметь место накрутка голосов. Музыкальный критик не исключает, что победитель конкурса был назначен еще до его начала.
Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке голосов

Соседов проанализировал голосование на “Евровидении” и сделал вывод, что без накрутки голосов не обошлось. Критик провел аналогию с детским “Голосом” и недавним скандалом, считая, что почти везде используется такая практика с дополнительными номерами. Говоря о победителе конкурса, представляющем Нидерланды, деятель подчеркнул, что песня у него хорошая, однако в целом номер нельзя назвать выдающимся.

В рамках “Евровидения-2019”, по словам Соседова, прозвучали песни и получше, к примеру, в исполнении представителя Азербайджана. Даже композиция Сергея Лазарева, настаивает критик, более музыкальная. В пользу “подтасовки” могут говорить и ставки букмекеров, поскольку неясно, что они разглядели в песне Дункана Лоуренса.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 21:01


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