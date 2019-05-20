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Здоровье / Отдых

Жительница Польши родила шестерняшек

Жительница находящегося в Польше города Краков родила шестерняшек. Об этом ярком событии журналистов проинформировали сотрудники одной из местных клиник.
Жительница Польши родила шестерняшек

По имеющимся данным, жительница Кракова стала одновременно мамой для четырех девочек и двух мальчиков, появившихся на свет в роддоме. Вес каждого из малышей составил порядка 1 кг, извлекать шестерняшек пришлось на 29-й неделе беременности посредством кесаревого сечения. В настоящее время новоиспеченная мать чувствует себя хорошо.

Хотя некоторым из новорожденных может потребоваться респираторная поддержка, в целом все они родились относительно здоровыми. Анджей Дуда не оставил событие в Кракове без внимания, отметив, что это впервые на территории Польши рождаются шестерняшки. Президент страны обратился с поздравлениями к многодетной матери и медперсоналу, принимавшему роды, похвалив врачей за проделанную работу.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:27


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