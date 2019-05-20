Жительница Польши родила шестерняшек

По имеющимся данным, жительница Кракова стала одновременно мамой для четырех девочек и двух мальчиков, появившихся на свет в роддоме. Вес каждого из малышей составил порядка 1 кг, извлекать шестерняшек пришлось на 29-й неделе беременности посредством кесаревого сечения. В настоящее время новоиспеченная мать чувствует себя хорошо.Хотя некоторым из новорожденных может потребоваться респираторная поддержка, в целом все они родились относительно здоровыми. Анджей Дуда не оставил событие в Кракове без внимания, отметив, что это впервые на территории Польши рождаются шестерняшки. Президент страны обратился с поздравлениями к многодетной матери и медперсоналу, принимавшему роды, похвалив врачей за проделанную работу.

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Автор: Марина Вебер

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