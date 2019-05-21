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Культура

Кит Харингтон не считает, что в финальной серии «Игры престолов» есть место сексизму

Кит Харингтон не согласен с тем, что в восьмой части «Игры престолов» смерть Дейенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер вызвана влиянием гендерных различий. Героини кинолент не обязаны всегда быть хорошими людьми, считает актер.
Кит Харингтон не считает, что в финальной серии «Игры престолов» есть место сексизму

Известный артист выразил своё мнение в ответ на заявления критиков, обвиняющими популярный телевизионный сериал в сексизме. Артист сыграл в ленте Джона Сноу, создав на экране неординарный образ. Харингтона беспокоит то обстоятельство, что Дейенерис Таргариен и Серсея Ланнистер, две самые сильные женщины среди персонажей прекрасного пола, терпят поражение в завершающем сезоне. Несмотря на это, актёр не согласен с той позицией, что в их смерти следует видеть влияние гендерной дискриминации.

Артист не согласен с тем утверждением, что названные персонажи должны быть обязательно положительными только из-за того, что они женщины. Ланнистер и Таргариен, утверждает знаменитость, самые интересные в сериале. «И именно этим всегда славилась «Игра престолов», — отметил актер, сыгравший Джона Сноу.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:04


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