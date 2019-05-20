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Происшествия

В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов ВИЧ

В Британии сотни пациентов могли подхватить ВИЧ от стоматолога. Пройти проверку на наличие ретровируса одна из больниц графства Хартфордшир порекомендовала более чем 500 гражданам, воспользовавшимися услугами местного специалиста.
В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов ВИЧ

Свыше 560 граждан в Британии получили письма, содержавшие предупреждения о том, что они во время посещения стоматолога могли заразиться гепатитом B, С и ВИЧ. Это касалось тех, кто прошел через процедуру, подразумевающую удаление налета на зубах. Проводившие расследование инцидента специалисты проинформировали, что использовавшиеся дантистом инструменты могли не пройти через необходимую очистку, поэтому в момент работы не являлись стерильными, как это положено в медучреждениях.

Одновременно с этим британские медики подчеркнули, что риск инфицирования хоть и имеется, но достаточно низкий.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:17


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