В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов ВИЧ
В Британии сотни пациентов могли подхватить ВИЧ от стоматолога. Пройти проверку на наличие ретровируса одна из больниц графства Хартфордшир порекомендовала более чем 500 гражданам, воспользовавшимися услугами местного специалиста.
Свыше 560 граждан в Британии получили письма, содержавшие предупреждения о том, что они во время посещения стоматолога могли заразиться гепатитом B, С и ВИЧ. Это касалось тех, кто прошел через процедуру, подразумевающую удаление налета на зубах. Проводившие расследование инцидента специалисты проинформировали, что использовавшиеся дантистом инструменты могли не пройти через необходимую очистку, поэтому в момент работы не являлись стерильными, как это положено в медучреждениях.
Одновременно с этим британские медики подчеркнули, что риск инфицирования хоть и имеется, но достаточно низкий.