Диабет второго типа повышает риски смертельных заболеваний
В ходе научных исследований британские учёные выяснили, что сахарный диабет второго типа стал ещё более опасным для человека. Заболевание может повлечь за собой цирроз и рак печени.
Группа учёных Лондонского университета Королевы Марии и Университета Глазго проанализировала истории болезней 18 миллионов человек, которые живут в Европе. Обнаружилось, что люди, которые страдают диабетом второго типа, могут иметь смертельные болезни печени.
Основная причина — это неалкогольная жировая болезнь. Именно она влечёт за собой процесс развития цирроза и рака печени. Также учёные сказали, что врачи не всегда могут поставить правильный диагноз, и пациенты не успевают избежать развитие болезни.
Люди, которые болеют диабетом второго типа, очень рискуют заболеть смертельными болезнями. Врачи обращают внимание на ожирение, которое негативно влияет на печень и провоцирует множество недугов.