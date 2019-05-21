Анфиса Чехова сожалеет, что не смогла комментировать финал "Евровидения" в бюстгальтере на фоне Кремля
Отечественная телеведущая и киноактриса Анфиса Чехова на странице в Instagram поразмышляла на тему неэтичности публичной демонстрации нижнего белья. Знаменитость упрекнула телеканал «Россия-1» за то, что они не предложили комментировать финал «Евровидения», показав локацию и бюстгальтер, в котором могла бы это сделать.
Анфиса Чехова считает несправедливым то, что новые трусики или бюстгальтер от известного бренда, изготовленные из эксклюзивных тканей и кружев, нельзя продемонстрировать открыто, как купальник на пляже. По сути эти вещи схожи, но при этом показав одну можно услышать восторженные отзывы, а за вторую – массу критики и обвинения в нескромности. Пост телеведущая сопроводила снимками в нижнем белье, сожалея, что соблюдая принятые в обществе нормы его можно показать только одному человеку или зеркалу.
В завершение публикации Анфиса Чехова упрекнула «Россия-1», транслировавший прямой эфир прошедшего в Израиле финала «Евровидения», за непредложенную ей возможность объявить результаты голосования. Рейтинг эфира возрос, если бы Чехова комментировала шоу в новом бюстгальтере на фоне Кремля. Во всяком случае, она считает локацию и наряд «колоритными».