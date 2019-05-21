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Наука

Ученые признали живших 120 тысяч лет назад людей “гениями экологии”

Населявшие территорию Южной Африки порядка 120 тысяч лет назад люди являлись “гениями экологии”. Соответствующие выводы сделаны по итогам исследования учеными из ЮАР, представляющими Витватерсрандский университет, при поддержке коллег из Кембриджского университета.
Ученые признали живших 120 тысяч лет назад людей “гениями экологии”

Ученые в ходе работы изучили остатки пищи возрастом порядка 120 тысяч лет. Обнаружили их в древних очагах в пещерах, находящихся вблизи реки Класис. В итоге анализы подтвердили, что это древнейший зафиксированный случай употребления людьми в пищу растений, имеющих в своем составе крахмал. В частности, представители той эпохи запекали на кострах клубни и корневища.

Итоги работы демонстрируют, что уже 120 тысяч лет назад люди были в состоянии соблюдать природный баланс, отличаясь высоким экологическим интеллектом. Их гениальность заключалась в умении разумно использовать окружающую среду с целью получения пищи и, что вероятно, лекарств.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 00:07


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