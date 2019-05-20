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Шоу-бизнес

Мария Шукшина поддержала Никиту Михалкова, раскритиковавшего скандальные ток-шоу

Отечественная актриса Мария Шукшина решила поддержать Никиту Михалкову после критики режиссера в адрес скандальных ток-шоу, выпускаемых на телевидении. Сама артистка мечтает, чтобы такие передачи полностью убрали из эфира.
Мария Шукшина поддержала Никиту Михалкова, раскритиковавшего скандальные ток-шоу

Пост в поддержку Михалкова Шукшина разместила на странице в Instagram. В своей недавней речи режиссер раскритиковал скандальные телешоу, отметив, что из-за них человек прекращает ужасаться плохих поступков и начинает их “смаковать”. В частности, публика поддерживает скандалы, ссоры, неудачи, драки и унижение других. Притом общественности нравится, когда больше “грязи и скандала”, а вместо желания помочь человеку зритель испытывает удовольствие от того, что это происходит не с ним.

Высказывание Михалкова актриса назвала максимально точным, лаконичным и метким. Шукшина еще помнит тот период, когда принятое сейчас поведение и хамство были недопустимы. Звезда уверена, что “русский путь” иной, и он еще сопротивляется “мракобесию”, навязанному “из-за бугра”.

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Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:06


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