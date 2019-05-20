Ученый рассказал об опасности секса между землянами и "марсианами"
Ученый рассказал о возможных опасностях секса между землянами и детьми тех, кто отправится на Марс для его колонизации. Свое мнение высказал по этому поводу профессор Скотт Соломон, представляющий Университет Райса в США.
По убеждениям ученого, биологическая эволюция человека на поверхности Марса может разворачиваться со скоростью “американских горок”. В частности, потомки колонизаторов от жителей Земли могут отличаться более плотными костями, а их возможность смотреть вдаль окажется ограничена. Кроме того, профессор допускает изменение цвета кожи, иную иммунную систему и лучшую усвояемость кислорода.
Деятель допускает, что такие различия могут ограничить возможность интимного взаимодействия между человеком и детьми колонизаторов Красной планеты. Кроме того, повышенная радиация на Марсе будет провоцировать рождение наследников с более значительным количеством генетических мутаций, нежели у землян.