Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат
Кинофильм под названием «Покемон. Детектив Пикачу» лидирует в РФ и СНГ по сборам. На протяжении четырёх первых дней кинотеатры собрали 252,5 млн руб. Картину сняли по известной видеоигре компании Nintendo.
Новая лента возглавила прокат за прошедшие выходные, информация составлена на основании предварительных сведений ресурса kinobusiness.com с 16 по 19 мая. Фильм приключенческого жанра снял режиссёр Роб Леттерман. Вышедшая в прокат киноработа повествует о мире, где покемоны и люди существуют вместе, они объединили усилия с целью раскрытия преступлений. Вторую строку занимает новый кассовый боевик «Джон Уик 3» с актёром Киану Ривзом. В сюжете рассказывается о борьбе главного героя с самыми опасными в мире киллерами. Фильм за выходные собрал 250 млн руб.
На третьей строчке рейтинга находится комедия «Отпетые мошенницы», лента вышла на экраны 10 мая. На протяжении выходных сборы составили 79,5 млн руб. Новый фильм является ремейком киноленты с таким же названием, снятой в 1988 году.