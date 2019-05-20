Принц Уильям рассказал об эмоционально сложном периоде жизни
Британский принц Гарри рассказал о самом эмоционально сложном периоде жизни и психическом состоянии, в котором пребывал после гибели матери, принцессы Дианы. На момент её смерти старшему сыну было 15 лет, он тяжело переживал трагедию, но смог справиться с чувством потерянности.
Принц Гарри решился на откровения в рамках программы «Королевская команда: Борьба с психическим здоровьем». Компанию в студии герцогу Кембриджскому составили британские футболисты, которые тоже делились эмоциональными проблемами, пережитыми за время спортивной карьеры. Принц Гарри испытывал сложности с мировосприятием и психическим равновесием после смерти принцессы Дианы в 1997 году. Тогда он был потерян и не знал, как правильно поступить, какой должен быть следующий шаг и с помощью чего уменьшить боль от невосполнимой потери самого родного человека.
Пережитое в прошлом помогло принцу Гарри лучше понимать людей, столкнувшихся с подобными проблемами. Через несколько лет сыновья принцессы Дианы решили помогать всем, кто не может самостоятельно справиться с потерей близких или другими жизненными сложностями. Они развивают специальную кампанию психического здоровья, поощряющую людей на откровенность, дающую возможность рассказать и выслушать, помочь советом человеку на собственном примере или опыте близких.