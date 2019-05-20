В дилерских центрах “АвтоВАЗа” остановлена продажа деталей для LADA Vesta Sport
В дилерских центрах компании “АвтоВАЗ” в России остановлена продажа деталей, предназначенных для модели LADA Vesta Sport. Такие данные предоставлены СМИ, ссылающимися на личный источник в дилерской среде.
Как отмечается, в РФ зафиксирована тенденция оснащать стандартные модификации LADA Vesta воздушными фильтрами, а также черным потолком и целым перечнем иных элементов от модификации Sport. На фоне этого дилерские центры марки получили письмо, где содержится распоряжение остановить отгрузку запчастей для спортивной модификации авто.
Одновременно с этим все имеющиеся детали по-прежнему будут в оставаться в доступе для дилеров производителя с целью обеспечения проведения предусмотренного гарантией ремонта. На рынке России продажи LADA Vesta Sport стартовали в январе 2019 года.