Наталья Подольская празднует день рождения из своей сестры-двойняшки
20 мая певица Наталья Подольская празднует день рождения. Совсем недавно она вернулась с отпуска и решила отметить этот день в домашней атмосфере
Мало кто знает, но у певицы есть сестра-двойняшка Юлиана, с которой она на протяжении 37 лет вместе. Наталья Подольская поделилась в Instagram домашним снимком, где именинницы лежат в кровати с детьми. Подписчики поздравили девушек с днем рождения и удивились, насколько они похожие. Отличить их можно лишь по цвету волос.
Также Наталья Подольская сообщила, что первым её поздравил трехлетний сын Артемий. Он прочитал стих и сказал, что мама — самая лучшая. Безусловно, это тронуло певицу.
В публикации звезда поздравила двойняшку и написала, что лучший подарок от жизни — иметь сестру. Девушки проводят много времени вместе и даже вышли замуж с разницей в один год. Их жизни очень похожие: сестры долго не могли иметь детей, ездили по священным местам. Через некоторое время Наталья Подольская родила сына, а её сестра — двойняшек Александру и Анастасию.