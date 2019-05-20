Из-за навязчивого поклонника Наталья Рудова пять часов провела в полиции

По словам Натальи Рудовой, она устала от преследований и обратилась в полицию. В течение пяти часов актриса пыталась добиться того, чтобы ее поклонника привлекли хотя бы к какой-нибудь ответственности, но ничего не получилось, поскольку соответствующих законов в России нет. Артистка надеется, что мужчину поместят в психлечебницу.Своего преследователя сама Наталья Рудова называет “маньячелло”, отмечая, что он смог выяснить ее место жительства и даже отследил маршруты передвижения кумира. Сперва незнакомец просто оказывал звезде знаки внимания, передает портал “7дней”, а затем начал вести себя более навязчиво. Хотя никакого вреда артистке он не причинил, она стала бояться гулять в одиночестве. При этом отмечается, что адвокат помог актрисе доказать невменяемость мужчины, после чего он попал в руки санитаров.

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Автор: Марина Вебер

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