Госдума рассмотрит законопроект о подсчете показаний в квартирах без счетчиков

В Госдуме планируют сделать аналоговый способ расчета приоритетным, поскольку сегодня он считается наиболее точным. К расчетному депутаты предлагают прибегать лишь в тех случаях, когда первый метод применить не представляется возможным. В течение долгого периода метод аналогов являлся проблематичным к использованию, поскольку всего пару лет назад не имелось столь значительного числа приборов учета. Метод включает определенную выборку домов, которая соответствует реальному потреблению.Хотя сейчас установка счетчиков является повсеместной, многие по-прежнему используют расчетный метод, в том числе из-за его простоты. При этом в Госдуме поясняют, что аналоговый подход не снизит объемы потребления, это возможно только в случае с отоплением. В большинстве же своем реальные показания учетов прибора выше, нежели нормативы.

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Автор: Марина Вебер

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