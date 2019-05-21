Разработанный в России спутник EgyptSat-A впервые снял видео Земли в формате 4K
Египетский ИСЗ (искусственный спутник Земли) EgyptSat-A, разработанный и изготовленный российскими специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия», впервые зафиксировал планету с орбиты на видео в формате 4K. В данное время аппарат проходит стадию лётных испытаний под контролем российских разработчиков.
Спутник EgyptSat-A изготовленный в России по заказу Египта оснащён шестью камерами (две подвижные) и компьютером, который управляет устройствами съёмки и обрабатывает полученные данные. Космический аппарат прекрасно зарекомендовал себя на испытаниях, работая без сбоев, поэтому вскоре его передадут заказчику, сообщает портал «РИА Новости».
Компания Sen обеспечила изготовленный в России спутник системой потоковой передачи видеоматериала в 4K-формате и продемонстрировала её успешную работу, показав ролик с изображением Земли. РКК «Энергия» планирует использовать испытанную систему в дальнейших разработках новых космических орбитальных аппаратов.