Алла Пугачева в отсутствие Максима Галкина устроила для детей прогулку по реке
Отечественная певица Алла Пугачева устроила для своих детей прогулку по реке, о чем Максим Галкин рассказал посредством Instagram. Присутствовать с семьей юморист не мог из-за концерта в Израиле.
Перед выступлением в Хайфе Максим Галкин получил видеопривет из дома. На ролике Алла Пугачева в компании юных Гарри и Лизы сидит в лодке, спускающейся по реке, а незнакомый мужчина находится за веслами. Иногда сын Примадонны помогает грести, а сама певица решает запеть, после чего ей начинают подпевать пассажиры из других лодок поблизости. В конце видео сын Галкина и Пугачевой заявляет отцу, что поймал три рыбы.
По словам самого телеведущего, наследники такой “вылазкой” с матерью остались довольны. В комментариях фолловеры отметили, что артистка выбрала для детей хороший вид досуга. Кроме того, оценили подписчики и пение Пугачевой, заявив, что оно звучало атмосферно и по-домашнему.