Концерн Volkswagen приготовил семь концептов для США
Немецкий концерн Volkswagen приготовил для США семь концептов, новинки созданы в виде шоу-каров. Машины показали в ходе фестиваля Volkswagen Southern Worthersee, аналога мероприятию, проводимому в Австрии.
Концерн приготовил для американских поклонников улучшенные образцы семейства Golf, кроме них покажут улучшенные модели Jetta, Amarok, Tiguan и Arteon. Названные автомобили имеют визуальные отличия от стандартных вариантов. Специалисты предложили доработки в виде массивных обвесов, у машин изменили подвеску, в ряде случаев уменьшили межосевое расстояние. Изменения коснулись в том числе окраски кузова и размера колесных дисков. Вместе с тем доработки не затронули силовых агрегатов, двигатели остались теми же.
Все семь автомобилей проедут по городам США, машины можно увидеть в июле августе и сентябре нынешнего года в семи городах страны. В Германии оригинальный фестиваль Volkswagen состоится 29 мая.