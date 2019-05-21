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Авто

Концерн Volkswagen приготовил семь концептов для США

Немецкий концерн Volkswagen приготовил для США семь концептов, новинки созданы в виде шоу-каров. Машины показали в ходе фестиваля Volkswagen Southern Worthersee, аналога мероприятию, проводимому в Австрии.
Концерн Volkswagen приготовил семь концептов для США

Концерн приготовил для американских поклонников улучшенные образцы семейства Golf, кроме них покажут улучшенные модели Jetta, Amarok, Tiguan и Arteon. Названные автомобили имеют визуальные отличия от стандартных вариантов. Специалисты предложили доработки в виде массивных обвесов, у машин изменили подвеску, в ряде случаев уменьшили межосевое расстояние. Изменения коснулись в том числе окраски кузова и размера колесных дисков. Вместе с тем доработки не затронули силовых агрегатов, двигатели остались теми же.

Все семь автомобилей проедут по городам США, машины можно увидеть в июле августе и сентябре нынешнего года в семи городах страны. В Германии оригинальный фестиваль Volkswagen состоится 29 мая.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 04:06


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