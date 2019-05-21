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Шоу-бизнес

“Накачали обезболивающими”: Во время выступления в Китае Полина Гагарина терпела “адскую боль”

Во время выступления на телешоу в Китае Полина Гагарина столкнулась с сильной болью в спине, но продолжила участие несмотря на тяжелое состояние. Об этом она рассказала во время появления на YouTube-шоу “А поговорить?”.
“Накачали обезболивающими”: Во время выступления в Китае Полина Гагарина терпела “адскую боль”

Как вспомнила Полина Гагарина, боли в спине у нее проявились незадолго до того, как ей предстояло выступить на сцене в шоу солистов Singer с композицией певицы Мадонны — Forbidden Love. Во время репетиции артистке стало плохо, ей оказали первую помощь, но утром состояние не улучшилось. От боли звезда едва сдерживала слезы, у нее возникало ощущение, что ее пронизывают тысячи иголок, однако она все равно вышла на сцену.

Гагарина использовала несколько корсетов, также медики применили обезболивающие и заморозку. Выйдя на сцену, певица постаралась забыть о боли и даже выполнила все танцевальный элементы, но на последней ноте почувствовала очередной сильный “прострел”. Со съемочной площадки исполнительницу уносил ее супруг.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:07


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