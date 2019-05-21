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Наука

Учёные нашли микробов, близких к многоклеточным организмам

Чешские учёные из Института гидробиологии изучили микробы под названием Asgardarchaeota. Они пришли к выводу, что их геном стал главным для всех многоклеточных созданий, в том числе и людей.

Учёные нашли микробов, близких к многоклеточным организмам


В 2015 году учёные исследовали горячие геотермальные источники и наткнулись на отпечатки незнакомых микроорганизмов. Своё название «Asgardarchaeota» получили в честь богов скандинавской мифологии. Микробы имеют много генов, которые отличаются от других бактерий.
Также интересно то, что были обнаружены так называемые “инструкции”, которые синтезируют особые формы энергии и транспортируют белки через ядерную и клеточную мембрану.

Исследователи провели множество научных анализов и составили метки, с помощью которых можно было распознать конкретные виды асгардархей. Уникальность этих микробов в том, что один из видов («хеймдалли») имел большой размер с ДНК в ядре. Это и делает их эволюционно близкими к многоклеточным организмам.

Учёные отметили, что асгардахеи - «кузены» предков многоклеточных живых созданий. Также планируется провести ещё одно важное исследование и вырастить клеточную культуру в лаборатории для получения более подробных результатов.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 06:30


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