Учёные нашли микробов, близких к многоклеточным организмам
Чешские учёные из Института гидробиологии изучили микробы под названием Asgardarchaeota. Они пришли к выводу, что их геном стал главным для всех многоклеточных созданий, в том числе и людей.
В 2015 году учёные исследовали горячие геотермальные источники и наткнулись на отпечатки незнакомых микроорганизмов. Своё название «Asgardarchaeota» получили в честь богов скандинавской мифологии. Микробы имеют много генов, которые отличаются от других бактерий. Также интересно то, что были обнаружены так называемые “инструкции”, которые синтезируют особые формы энергии и транспортируют белки через ядерную и клеточную мембрану.
Исследователи провели множество научных анализов и составили метки, с помощью которых можно было распознать конкретные виды асгардархей. Уникальность этих микробов в том, что один из видов («хеймдалли») имел большой размер с ДНК в ядре. Это и делает их эволюционно близкими к многоклеточным организмам.
Учёные отметили, что асгардахеи - «кузены» предков многоклеточных живых созданий. Также планируется провести ещё одно важное исследование и вырастить клеточную культуру в лаборатории для получения более подробных результатов.