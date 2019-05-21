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Наука

Учёные: Лекарства высшего класса от рака эффективны при лечении аневризмы головного мозга

Исследователи Сассекского университета (Великобритания) совместно с коллегами из США в ходе проводимой научной работы нашли средство для борьбы с аневризмой головного мозга. Лекарства высшего класса, используемые для лечения рака, показали эффективность при лечении новообразований на сосудах мозга.
Учёные: Лекарства высшего класса от рака эффективны при лечении аневризмы головного мозга

Целью исследования британских и американских учёных было изучение аневризмы типа PDGFRB, причины появления, формирования и развития данного новообразования. В ходе работы специалисты заметили, что препараты высшей категории для лечения онкологических заболеваний эффективны и при аневризме, что происходит в результате взаимодействия белков повреждённых клеток сосудов и компонентов лекарства.

Лечение с помощью препаратов высшего класса безопасно и действенно, что немаловажно в свете малой изученности медициной данной проблемы. Аневризма головного мозга сложно поддаётся диагностированию, в основном её замечают, когда новообразование наполняется кровью и «взрывается». На данное время врачи даже точно не могут определить точное количество больных, предполагая, что это может быть 1 человек из 20 либо 1 из 100.

Результаты исследования учёных помогут в лечении аневризмы и в профилактике заболевания. В дальнейшем они намерены детально изучить влияние других препаратов подобного типа на иные виды болезни.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 07:09


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