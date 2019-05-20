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Политика

ЕВРАЗЭС: Перспективы интеграции Казахстана и России в рамках союза

При более подробном экономическом анализе взаимодействия России и Казахстана в рамках Евроазиатского экономического союза, становится очевидным, что отношениям двух стран явно требуется «донастройка».

Достижения есть, но они явно могут быть большими. Первый президент молодого независимого Казахстана, уже тогда видел роль республики в уравновешивании влияния двух больших центров России и Китая. Именно такая дальновидная позиция сейчас и приносит свои плоды. Нурсултан Абишевич всегда отлично понимал цели и значение этой интеграции, он знал, что только с помощью России Казахстан сможет занять своё место между экономическими центрами Европы и Китая.
ЕВРАЗЭС: Перспективы интеграции Казахстана и России в рамках союза

Понимая что все бывшие советские республики остались наедине с промышленным наследием большой распавшейся страны, которое заключалось в разделении труда, что означало невозможность эффективного функционирования промышленности вне союзной инфраструктуры. Назарбаев делал всё чтобы превратить этот наследственный фактор в преимущество и обратить во благо новых государств.
В первые годы политического суверенитета Казахстан сильно зависел от транзита углеводородов. Этот вопрос решить без России было невозможно.

Еще одной важнейшей предпосылкой в вопросе интеграции стало возрождение великого шелкового пути. В настоящее время сухопутные коммуникации подтверждают свою высокую эффективность.

Но, нужно отметить, что интеграции сухопутных транспортных сетей способствует в большей степени стремление Казахстана. В России в этом вопросе, проявляют своего рода экономический эгоизм, доставляя свои грузы до тихого океана используя Транссиб.

Ещё одним препятствием решения транспортного вопроса является вязкость властного аппарата России. Вопросы, решённые на федеральном уровне, спускаясь на местный, начинают буксовать, что иногда растягивается на годы. По этой же причине сложно вести бизнес Казахстану в России, т.к. Российский бизнес это в основном крупные корпорации, а бизнес в Казахстане это в основном мелкие и средние компании, отсюда и нестыковки процессов и перекосы восприятия, влекущие за собой задержки реализации решений.

Экономическим локомотивом региона является Россия и от состояние её экономики зависит состояние экономики соседних государств. Интеграционной привлекательностью может обладать только растущая экономика, а Россия сейчас находится на этапе стагнации, что не может не мешать интеграционным процессам.

Несмотря на явные административные барьеры, которые мешают более плотной интеграции двух стран, и устранение которых должно стать первоочередной задачей в России. Несмотря на разнонаправленные экономические интересы внутри России, которые также должны быть устранены. Россия и Казахстан очень тесно связаны, примером тому служит валютный рынок двух стран. Нашим странам не хватает тонкого механизма взаимной компенсации, призванного минимизировать негативное влияние внешних факторов на экономики союзников. Такой механизм прекрасно работает в Европейском союзе.

Источник материала - https://versia.ru/evrazijskomu-yekonomicheskomu-soyuzu-trebuetsya-nastrojka

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Автор: Роман
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