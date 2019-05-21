Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его инаугурации
В Украине 20 мая состоялась инаугурация шестого по счёту президента страны, им стал Владимир Зеленский. Многие участники состоявшегося заседания, прошедшего в здании Верховной Рады, отметили наряд супруги нового главы государства.
Одежда и украшения изготовлены по специальному заказу к торжественному дню. Телеканалы из Украины и России показывали Елену Зеленскую чаще, чем экс-президентов Украины, сидевших справа от неё: Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Эксперты считают, что жакет и платье с украшенными вышивкой рукавами и кэйпом сидели на супруге нового главы государства «словно влитые». Элементы одежды изготовлены вручную на основании эскизов известного дизайнера Артёма Климчука. К работе привлекли семь мастеров, они работали на протяжении 184 часов. В Telegram-канале Зеленской отмечено, что костюм белого цвета сшит из шелково-шерстяного крепа. В качестве элемента имеется вышивка с ковров начала XIX столетия. На костюме присутствуют декоративные элементы, их создали специалисты, вдохновлённые символизмом древнего Триполья.
В ушах Елены Зеленской были серьги из золота от украинского бренда. Украшения созданы вручную по эскизам, разработанным для супруги нового президента страны.