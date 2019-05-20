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Политика

Трамп подтвердил, что США атаковали российскую информационную инфраструктуру

Накануне президент США Дональд Трамп дал большое интервью Fox News. В нем президент Штатов сделал намек на то, что Россия подвергалась кибератаке с американской стороны.

Журналист издания прямо спросил у Трампа о том, имеет ли он какое-либо отношение к кибератаке на РФ, произошедшей в 2018 году. На что американский лидер ответил, что предпочел бы об этом не говорить. При этом он тут же добавил, что все это произошло во время его правления.
Трамп подтвердил, что США атаковали российскую информационную инфраструктуру

Тогда интервьюер спросил, почему Дональд Трамп избегает подобных вопросов. В ответ глава американского государства заявил, что люди из разведывательного управления предпочитают, чтобы он не распространялся на эту тему.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа.

"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается", - сказал Песков журналистам, добавив, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к кибератакам.

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Автор: Роман
Вчера, 22:53


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