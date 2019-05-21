“С фонарем осталась”: Жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович подралась с персоналом в санатории
Супруга отечественного шоумена Гогена Солнцева во время посещения санатория подралась с персоналом. О “приключениях” Екатерины Терешкович экс-участник “Дома-2” рассказал посредством Instagram.
В своем профиле Гоген Солнцев разместил снимок жены с синяком под глазом. Он пояснил, что Терешкович ездила в санаторий, чтобы подлечиться, но в итоге испортила нервы и себе, и другим, рассорившись с соседями и персоналом. “Еще и с фонарем осталась”, — резюмировал шоумен, намекая на “боевое ранение” пожилой возлюбленной.
Гоген Солнцев добавил, что вынужден был забрать супругу домой из санатория раньше срока. После случившегося он решил отвезти Екатерину Терешкович на дачу, выражая надежду на то, что времяпрепровождение там окажется для жены более спокойным и бесконфликтным.
Это не впервые, когда возлюбленная шоумена становится участницей потасовки. Несколько месяцев назад она устроила драку со своей дочерью в студии одного из телешоу.