США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
В США с удивлением восприняли тот факт, что истребители Су-57 окажутся дешевле своего предшественника Су-37. Предполагается, что на вооружение ВКС России уже вскоре поступят более 70 экземпляров бомбардировщика.
На поставки в Минобороны РФ готовы выделить порядка 170 млрд рублей, а значит стоимость одного экземпляра Су-57 превышает 2,2 млрд, что является относительно невысокой ценой. Удивление вызвал тот факт, что это дешевле, чем Су-35. Данные истребители Россия не так давно продала Китаю по цене 5,4 млрд за единицу. Представители издания Military Watch попытались разобраться в причинах такой “дешевизны” самолетов.
Производством Су-57 займется ОПК, которая дала согласие на сокращение своей прибыли с целью развития производственных линий, а также обеспечения спроса на рынке. Посредством такого решения удалось сократить стоимость на 20%, передает “ПолитРоссия”. Вооружение истребителя окажется недешевым, на него установят ракеты К-77 с головкой самонаведения, предусмотрена и гиперзвуковая Р-37М в паре с крылатой ракетой Х-59МК2. Предполагается, что ОАК покроет запланированные затраты на НИОКР, продавая высокотехнологичное вооружение.