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Здоровье

Отсутствие физических нагрузок увеличивает смертность среди женщин от проблем с сердцем

Здоровье сердца женщин, утверждают эксперты, напрямую зависит от физических нагрузок. Отказ представительниц прекрасного пола от спорта является одной из главных причин роста смертности от сердечно-сосудистых недугов.
Отсутствие физических нагрузок увеличивает смертность среди женщин от проблем с сердцем

Согласно данным, представленным Американской кардиологической ассоциацией, в США ежегодно от подобного рода болезней умирают около 400 000 женщин. Этот показатель, заявляют эксперты, соразмерен с общим количеством летальных случаев, связанных с хроническими недугами дыхательных путей, раком и диабетом.

Специалисты в ходе исследования установили, женщинам во избежание проблем с сердцем недостаточно придерживаться правильного питания. Для представительниц прекрасного пола различных возрастных категорий крайне важны физические нагрузки. Малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность развития сердечных болезней и повышает риск смертности от них. Исследователи рекомендуют дамам уделять спорту не менее 150 минут в неделю.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 07:57


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