Отсутствие физических нагрузок увеличивает смертность среди женщин от проблем с сердцем
Здоровье сердца женщин, утверждают эксперты, напрямую зависит от физических нагрузок. Отказ представительниц прекрасного пола от спорта является одной из главных причин роста смертности от сердечно-сосудистых недугов.
Согласно данным, представленным Американской кардиологической ассоциацией, в США ежегодно от подобного рода болезней умирают около 400 000 женщин. Этот показатель, заявляют эксперты, соразмерен с общим количеством летальных случаев, связанных с хроническими недугами дыхательных путей, раком и диабетом.
Специалисты в ходе исследования установили, женщинам во избежание проблем с сердцем недостаточно придерживаться правильного питания. Для представительниц прекрасного пола различных возрастных категорий крайне важны физические нагрузки. Малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность развития сердечных болезней и повышает риск смертности от них. Исследователи рекомендуют дамам уделять спорту не менее 150 минут в неделю.