Николас Кейдж второй месяц добивается аннулирования длившегося четыре дня брака с Эрикой Койке
Голливудский актер Николас Кейдж уже второй месяц пытается добиться аннулирования заключенного в Лас-Вегасе брака. Его союз с Эрикой Койке продержался всего четыре дня.
По утверждениям 55-летнего Николаса Кейджа, в момент подачи заявления и дачи клятв он находился в нетрезвом виде, чем воспользовалась его благоверная. Также актер настаивает, что инициатива исходила именно от Койке. Поскольку браки в Лас-Вегасе заключаются быстро, процедура развода тоже упрощена, и алкогольное опьянение считается одной из веских причин расторгнуть брак.
По мнению Николаса Кейджа, ранее работавшая гримершей Эрика Койке изначально планировала вступить с ним в брак ради собственной выгоды. В частности, девушка якобы утаила от актера наличие еще одного любовника, а также криминальное прошлое. К примеру, в 2000-х ее привлекали к ответственности за домашнее насилие, после она несколько раз попадалась на нетрезвом вождении.