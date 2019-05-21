Ученые: Ходьба и силовые упражнения снижают риск смерти от цирроза печени

Исследователи из Гарвардской медицинской школы доказали, что силовые упражнения и ходьба снижают риск ранней смерти от цирроза. Данный аспект следует считать значительным, так как о модифицируемых факторах риска известно крайне мало. Наблюдения проводились за 68,449 тыс. женщинами и 48,708 тыс. мужчинами, все они не имели диагноза о заболевании печени. Через каждые два года участники эксперимента предоставляли информацию о своей физактивности, в том числе о частоте занятий. Благодаря этому ученые изучили связь между физкультурой и смертью от цирроза. В тех случаях, когда волонтеры комбинировали ходьбу и силовые упражнения, наблюдалось снижение риска заболеть.Новое исследование помогло с большой точностью оценить взаимосвязь между физической активностью и развитием болезни. В мире возрастает смертность от цирроза печени, к 2030 году данный показатель увеличится трое, заявляют ученые. Необходима глубокая информация о модифицируемых факторах риска, так как они могли бы предотвратить развитие заболевания.

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Автор: Семен Зайцев

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