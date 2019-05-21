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Максим Галкин и Алла Пугачева строят часовню рядом с замком в Подмосковье

Максим Галкин и Алла Пугачева собираются расширить принадлежащую им территорию и строят часовню рядом с замком, находящимся в Подмосковье. Место для молитвы появится в населенном пункте Грязь.
Максим Галкин и Алла Пугачева строят часовню рядом с замком в Подмосковье

Расширить территорию замка Галкин решил на фоне 70-летия Пугачевой, для чего выкупил несколько находящихся рядом участков. Ожидается, что вблизи замка появится небольшой храм, где Примадонна сможет молиться. Податься в религию певица решила после венчания с телеведущим. Предполагается, что часовня будет выполнена в готическом стиле, а в парке у постройки планируют высадить много деревьев, начиная осокой и заканчивая яблонями, передает портал “СтарХит”. Относительно внешнего вида храма супруги советовались со знакомым дизайнером.

Пока же во дворе Галкина и Пугачевой находится большой пиратский корабль, предназначенный для детей пары. Гарри и Лиза вместе с матерью нередко посещают церковь, находящуюся недалеко от особняка.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:03


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