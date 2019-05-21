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Технологии

Huawei может выпустить собственный аналог Android

Компания Huawei может выпустить свою ОС, которая окажется заменой Android. Соответствующие слухи появились после новости о прекращении сотрудничества бренда с Google.
Huawei может выпустить собственный аналог Android

По утверждениям инсайдеров, работу над собственной “операционкой” Huawei ведет еще с 2012 года, и впоследствии она может заменить Android. Предварительное наименование ОС — Hongmeng, а базируется она на ядре Linux. Использовать ее планируют в качестве кроссплатформенной системы, ориентированной на установку на различные типы устройств, начиная от смартфонов и заканчивая ноутбуками. Ричард Ю, стоящий во главе Huawei, еще в марте сообщал о наличии у бренда “плана Б”.

Накануне Google официально поставил на паузу поддержку девайсов Huawei, поскольку разработчик оказался в “черном списке” США. Это подразумевает отсутствие возможности покупать у американских компаний ПО и другое оборудование, не получив разрешения со стороны правительства. Новые девайса бренда из КНР не смогут иметь доступа к сервисам Google, куда входит и магазин приложений.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:09


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