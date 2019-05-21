Алена Водонаева согласна с высказыванием Леры Кудрявцевой о разрушающей отношения ревности
Алена Водонаева прокомментировала пост 48-летней Леры Кудрявцевой об отсутствии у нее ревности по отношению к молодому супругу, часто отдыхающему без нее в компании друзей. Модель согласна со словами телеведущей и заявляет, что в отношениях мужчины и женщины главное - опыт и взаимопонимание.
Водонаева считает ревность «прогулкой по лезвию бритвы», пишет издание «7 Дней». Кудрявцева ведет себя правильно, не закатывая истерик своему возлюбленному, который младше ее на 16 лет. Мужчин тянет на измену не из-за разницы в возрасте, а из-за проблем в общении с супругой. Опытная женщина знает, как построить взаимоотношения с избранником, чтобы быть за него спокойной.
Все представительницы прекрасного пола, уверена Водонаева, немного ревнуют своих мужей, но «собственничество», основанное на недоверии, часто разрушает отношения. Молодых и зрелых мужчин подкупает, когда их возлюбленная ведет себя мудро.
Модель подчеркнула, что не менее важно для женщины в любом возрасте выглядеть привлекательно. Риск измены можно снизить, если брать пример с Кудрявцевой, не устающей следить за собой и кажущейся рядом со своим 31-летним супругом Игорем Макаровым его ровесницей.