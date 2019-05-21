EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Алена Водонаева согласна с высказыванием Леры Кудрявцевой о разрушающей отношения ревности

Алена Водонаева прокомментировала пост 48-летней Леры Кудрявцевой об отсутствии у нее ревности по отношению к молодому супругу, часто отдыхающему без нее в компании друзей. Модель согласна со словами телеведущей и заявляет, что в отношениях мужчины и женщины главное - опыт и взаимопонимание.
Алена Водонаева согласна с высказыванием Леры Кудрявцевой о разрушающей отношения ревности

Водонаева считает ревность «прогулкой по лезвию бритвы», пишет издание «7 Дней». Кудрявцева ведет себя правильно, не закатывая истерик своему возлюбленному, который младше ее на 16 лет. Мужчин тянет на измену не из-за разницы в возрасте, а из-за проблем в общении с супругой. Опытная женщина знает, как построить взаимоотношения с избранником, чтобы быть за него спокойной.

Все представительницы прекрасного пола, уверена Водонаева, немного ревнуют своих мужей, но «собственничество», основанное на недоверии, часто разрушает отношения. Молодых и зрелых мужчин подкупает, когда их возлюбленная ведет себя мудро.
Алена Водонаева согласна с высказыванием Леры Кудрявцевой о разрушающей отношения ревности

Модель подчеркнула, что не менее важно для женщины в любом возрасте выглядеть привлекательно. Риск измены можно снизить, если брать пример с Кудрявцевой, не устающей следить за собой и кажущейся рядом со своим 31-летним супругом Игорем Макаровым его ровесницей.

Читайте также: Наталья Подольская празднует день рождения со своей сестрой-двойняшой

Автор: Ева Вит
Сегодня, 08:33


Читайте также
Писавшая о смерти Юлии Началовой журналистка Ирина Исаева
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
На звезду фильма "Вечный зов" Юрия Смирнова подал в суд
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 10:39 Станислав Садальский рассказал, как жить счастливо
21.05, 10:33 В Москве украли знак "Запрещено разговаривать с
21.05, 10:31 Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России
21.05, 10:24 Мария Миронова призналась, что влюбилась во Вьетнам
21.05, 10:19 Дебют купе-кроссовера Skoda Vision GT состоится в июне
21.05, 10:14 Доступность информации становится мотивацией для выбора
21.05, 10:08 Компания Google представила новые «умные» Android-очки
21.05, 10:03 Новая жена Александра Цекало покрасовалась с голой
21.05, 09:59 Ученые: Зауроподы Юрского периода ходили на «каблуках»
21.05, 09:53 Минторг США временно вернул Huawei права на Android
21.05, 09:48 Пэрис Хилтон: "Ким Кардашьян напрасно недооценивают"
21.05, 09:40 Журналист из Чехии назвал причину «нелюбви» Запада к
21.05, 09:33 Эксперты рассказали о пользе и опасности гиалуроновой
21.05, 09:29 Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови
21.05, 09:22 Певица Алена Апина осталась без любимой работы
21.05, 09:16 Исполнитель роли Брана Старка был поражен судьбой своего
21.05, 09:11 Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
21.05, 09:05 Эксперты призвали женщин отказаться от использования
21.05, 09:03 Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос.
21.05, 08:57 В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении”