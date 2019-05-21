Звезда сериала «ЧОП» Сергей Степин тайно сделал ДНК-тест на отцовство

Близкие отзываются об артисте как о семейном человеке. При первой возможности Степин проводит свободное время с детьми. Полгода актера преследует уроженец Твери, доказывающий, что жена звезды сериалов Наталья его любовница. Кроме этого, он уверен, что шестилетний сын Мирон рожден именно от него, а не от Степина.Актер стал подозревать супругу в измене, он узнал, что жена даже виделась с этим мужчиной. Степин предложил избраннице пройти проверку на детекторе лжи. Кроме этого, он тайно решил сделать тест на установление отцовства.Отмечается, что Наталья Степина познакомилась с этим мужчиной в 1986 году, тогда она провожала его в армию, но не дождалась. Якобы в 2012 году у пары снова завязались отношения. Сделав ряд подсчетов, мужчина заподозрил, что сын рожден от него.Сам же Степин заявил, что любит свою супругу, которая также появилась в студии. Ведущий проекта Дмитрий Шепелев в конце программы озвучил результаты ДНК-теста. Согласно ним, Мирон - сын российского актера.

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Автор: Валерия Орлова

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