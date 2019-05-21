В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении” просмотрели 8 млн человек
Выступление Сергея Лазарева в рамках “Евровидения-2019” собрало свыше 8 млн просмотров на официальном канале конкурса в YouTube. Перед публикой певец исполнил композицию Scream.
Больше всего удалось собрать номеру представителя России, показанному во время второго полуфинала, его просмотрели 5,4 млн раз. При этом оценить его успели свыше 3,1 млн юзеров. В рамках “Евровидения” Сергею Лазареву удалось занять третье место, он уступил по итогам голосования жюри и зрителей только представителям Нидерландов и Италии. Впрочем, сам исполнитель результатами доволен, отмечая, что сделал все от него зависевшее и показал достойный номер.
Что до Дункана Лоуренса, то его финальное выступление на сцене в Тель-Авиве успели просмотреть свыше 6 млн юзеров. Не менее внушительные показатели и у обладателя второго места Махмуда, который исполнил песню Soldi, собрав на просторах YouTube 5 млн просмотров.