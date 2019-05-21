EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Культура

В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении” просмотрели 8 млн человек

Выступление Сергея Лазарева в рамках “Евровидения-2019” собрало свыше 8 млн просмотров на официальном канале конкурса в YouTube. Перед публикой певец исполнил композицию Scream.
В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении” просмотрели 8 млн человек

Больше всего удалось собрать номеру представителя России, показанному во время второго полуфинала, его просмотрели 5,4 млн раз. При этом оценить его успели свыше 3,1 млн юзеров. В рамках “Евровидения” Сергею Лазареву удалось занять третье место, он уступил по итогам голосования жюри и зрителей только представителям Нидерландов и Италии. Впрочем, сам исполнитель результатами доволен, отмечая, что сделал все от него зависевшее и показал достойный номер.

Что до Дункана Лоуренса, то его финальное выступление на сцене в Тель-Авиве успели просмотреть свыше 6 млн юзеров. Не менее внушительные показатели и у обладателя второго места Махмуда, который исполнил песню Soldi, собрав на просторах YouTube 5 млн просмотров.

Читайте также: Тюменский родительский комитет требует запрета на концерты рэпера Face

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:57


Читайте также
Станислав Садальский называет отравление вероятной причиной
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу
В возрасте 80 лет ушла из жизни артистка Нелли Корниенко
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили новорожденного сына
Скончалась звезда сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон
Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке голосов
Лоза назвал фильм «Т-34» подходящим для любителей «Годзиллы»
Настасья Самбурская помогла установить памятник Татьяне
В Сеть «утекли» спойлеры к финалу «Игры престолов»
Отсутствовшая из-за проблем со здоровьем Татьяна Доронина
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
Отец финалиста шоу “Голос. Дети” Валерия Кузакова рассказал
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 10:33 В Москве украли знак "Запрещено разговаривать с
21.05, 10:31 Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России
21.05, 10:24 Мария Миронова призналась, что влюбилась во Вьетнам
21.05, 10:19 Дебют купе-кроссовера Skoda Vision GT состоится в июне
21.05, 10:14 Доступность информации становится мотивацией для выбора
21.05, 10:08 Компания Google представила новые «умные» Android-очки
21.05, 10:03 Новая жена Александра Цекало покрасовалась с голой
21.05, 09:59 Ученые: Зауроподы Юрского периода ходили на «каблуках»
21.05, 09:53 Минторг США временно вернул Huawei права на Android
21.05, 09:48 Пэрис Хилтон: "Ким Кардашьян напрасно недооценивают"
21.05, 09:40 Журналист из Чехии назвал причину «нелюбви» Запада к
21.05, 09:33 Эксперты рассказали о пользе и опасности гиалуроновой
21.05, 09:29 Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови
21.05, 09:22 Певица Алена Апина осталась без любимой работы
21.05, 09:16 Исполнитель роли Брана Старка был поражен судьбой своего
21.05, 09:11 Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
21.05, 09:05 Эксперты призвали женщин отказаться от использования
21.05, 09:03 Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос.
21.05, 08:57 В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении”
21.05, 08:44 “Внук или сын?”: Валерий Меладзе озадачил снимком с