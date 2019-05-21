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Шоу-бизнес

Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Известная российская певица Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». Артистка считает, что девочка просто выбрала очень тяжелую композицию для выступления, а ее способностей пока недостаточно для исполнения таких песен.
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Певица просмотрела, как Микелла Абрамова в финале шоу исполнила композицию «Love the Way You Lie». По словам Гагариной, ребенку просто не хватило дыхания. Певица считает, что с данной песней тяжело будет справиться и профессиональному музыканту.

Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман поинтересовалась у артистки, кто виноват в случившемся. Как считает Гагарина, результаты голосования нельзя сфальсифицировать, можно только просить, чтобы люди отправляли сообщения.

Певица убеждена, что Микелла Абрамова не виновата, что сложилась такая ситуация. Она даже не представляет, что испытывает ребенок, который каждый день сталкивается с агрессией в свою сторону.

Напомним, что «Первый канал» 16 мая отменил предыдущие итоги конкурса «Голос. Дети». В ходе проведения расследования обнаружилась накрутка зрительских голосов в пользу Микеллы Абрамовой.

24 мая состоится еще один прямой эфир проекта. По словам ведущего Дмитрия Нагиева, всех ждет приятный вечер.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:03


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