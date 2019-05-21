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Шоу-бизнес

Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»

Актер Юрий Беляев рассказал о причинах двух разводов. Артист отдавал все силы работе, по его словам, он был плохим отцом и сожалеет, что крайне мало уделял времени детям. Ситуацию помогла исправить его новая возлюбленная.
Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»

Беляев мечтал о театре и кино с юного возраста, для достижения цели он окончил училище имени Щепкина. Артист долгое время не мог наладить свою личную жизнь, так как отдавал все силы работе. В первый раз он создал семью в 24 года, но всё свободное время проводил в театре, так как был поглощен новыми ролями. Его супруга родила двух детей, но и после этого отношение артиста к работе не изменилось. Спустя 11 лет пара рассталась. Позднее актер женился во второй раз, родился мальчик, но в семье происходили ссоры. Их усугублял кризис в творчестве, в то время артист служил в театре на Таганке, ролей ему давали мало. Из-за переживаний актёр начал болеть, вскоре супруги расстались. Беляев глубоко страдал из-за расставания со второй своей женой.

Через несколько лет в его жизни появилась Татьяна Абрамова. Знакомство состоялось на одном из кинофестивалей, по словам звезды, они сразу почувствовали сильное притяжение друг к другу. В настоящее время 71-летний актёр общается с детьми, в этом ему помогла его возлюбленная. Юрий Беляев понял, что встретил свою единственную женщину и предложил актрисе обвенчаться.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:11


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