Певица Алена Апина осталась без любимой работы

Певица Алена Апина рассказала, что к лету осталась без работы. Мало кому известно, но до недавнего времени звезда 90-х была ведущей на радио. Ей доверили проект «ФаСоль» на станции «Москва FM».
Очередной сезон передачи завершился, теперь на радио будут транслироваться только повторы. Как и многие программы, этот проект ушел на летние каникулы. Сама же Алена Апина подозревает, что новый сезон записываться не будет. Об этом артистка рассказала подписчикам в социальной сети Instagram. Апина знает, что такие программы не живут более 3-4 лет.
В то же время певице не хотелось бы терять работу на радио. Она спросила у подписчиков, хотели бы они слышать ее в эфире. Нашлись фолловеры, которые посоветовали Апиной попробовать развить собственный канал на YouTube.
Отметим, что год назад певицы действительно снимала блоги, но они набирали маленькое количество просмотров. Видя низкие рейтинги, Апина перестала это делать.