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Культура / Отдых

Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук исполняется 70 лет

Отечественная актриса Любовь Полищук 21 мая могла бы отметить свое 70-летие. Однако звезды экранов не стало еще в 2006 году из-за тяжелой болезни, на тот момент ей было 57.
Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук исполняется 70 лет

Путь к славе Любовь Полищук начинала с Омска, где прошло ее детство. Родители будущей звезды были против ее желания стать актрисой, а первая попытка поступить в вуз в Москве провалилась, поскольку она опоздала на вступительные экзамены. Только после опыта работы в омской филармонии имениннице удалось поступить во ВТМЭИ. В тот же период Полищук стала супругой Валерия Макарова, но брак с актером оказался неудачным, в том числе из-за пристрастия мужа к алкоголю и рукоприкладства.

После переезда в Москву актрисе пришлось начинать все заново. Ей нечасто предлагали роли из-за особого типажа, поэтому она бралась за любую работу. По мнению сына Полищук Алексея Макарова, его мать в кино реализовала себя всего на 50%, хотя за свою жизнь и успела появиться в почти 90 картинах. Чаще всего артистке предлагали эпизодические роли. В какой-то момент звезда даже отдала сына в интернат, поскольку постоянно уезжала на гастроли, надеясь накопить на квартиру.
Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук исполняется 70 лет

Следующей любовью Полищук стал Сергей Цигаль, который во всем поддерживал жену, воспитывал ее сына и помогал в домашних делах. Именно актриса предложила ему жениться на ней, когда узнала, что беременна. В итоге у пары родилась дочь.

Идиллию разрушила болезнь позвоночника артистки, поскольку несколько раз она сильно его травмировала. Состояние звезды ухудшилось в 2005 году, но она продолжала играть до последнего, превозмогая боль. В частности, Полищук появлялась на площадке сериала “Моя прекрасная няня”, подарившего ей новую волну известности. Умирать актриса решила дома, отказавшись оставаться в больнице, ее не стало 28 ноября.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:29


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