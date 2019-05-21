Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук исполняется 70 лет

Путь к славе Любовь Полищук начинала с Омска, где прошло ее детство. Родители будущей звезды были против ее желания стать актрисой, а первая попытка поступить в вуз в Москве провалилась, поскольку она опоздала на вступительные экзамены. Только после опыта работы в омской филармонии имениннице удалось поступить во ВТМЭИ. В тот же период Полищук стала супругой Валерия Макарова, но брак с актером оказался неудачным, в том числе из-за пристрастия мужа к алкоголю и рукоприкладства.После переезда в Москву актрисе пришлось начинать все заново. Ей нечасто предлагали роли из-за особого типажа, поэтому она бралась за любую работу. По мнению сына Полищук Алексея Макарова, его мать в кино реализовала себя всего на 50%, хотя за свою жизнь и успела появиться в почти 90 картинах. Чаще всего артистке предлагали эпизодические роли. В какой-то момент звезда даже отдала сына в интернат, поскольку постоянно уезжала на гастроли, надеясь накопить на квартиру.Следующей любовью Полищук стал Сергей Цигаль, который во всем поддерживал жену, воспитывал ее сына и помогал в домашних делах. Именно актриса предложила ему жениться на ней, когда узнала, что беременна. В итоге у пары родилась дочь.Идиллию разрушила болезнь позвоночника артистки, поскольку несколько раз она сильно его травмировала. Состояние звезды ухудшилось в 2005 году, но она продолжала играть до последнего, превозмогая боль. В частности, Полищук появлялась на площадке сериала “Моя прекрасная няня”, подарившего ей новую волну известности. Умирать актриса решила дома, отказавшись оставаться в больнице, ее не стало 28 ноября.

Читайте также: Тело Сергея Доренко разрешили выдать вдове для кремации

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o