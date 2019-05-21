Эксперты рассказали о пользе и опасности гиалуроновой кислоты
Гиалуроновая кислота используется в косметологии для увлажнения кожи и предотвращения ее возрастных изменений. Данное средство начали широко применять в 80-х. Эксперты объяснили, несет ли вред организму это вещество.
Природный полимер является компонентом эпителия, нервной и соединительной тканей. Гиалуроновая кислота активно участвует в регенерации кожи, способствует гидродинамике. С возрастом организм теряет жидкость, что вызывает увядание эпидермы, появление морщин. Молекулы средства способны, как губка, впитывать и удерживать воду, пишет PlanetToday.
В косметологии гиалуроновую кислоту вводят под кожу для коррекции лица. Около 16 лет назад американские специалисты одобрили использование таких филлеров на основе полимера для устранения морщин, не выявив в нем противопоказаний. Эффект от недешевых гиалуроновых инъекций сохраняется от 0,5 до 1,5 года.
Применение средства, несмотря на практически полное отсутствие побочных явлений, не рекомендуется при аллергии и кожных заболеваниях. Специалисты не советуют использовать гиалуроновую кислоту беременным женщинам.