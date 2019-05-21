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Шоу-бизнес

“Внук или сын?”: Валерий Меладзе озадачил снимком с младенцем

Отечественный певец Валерий Меладзе озадачил многочисленных поклонником снимком с младенцем на руках. Соответствующее фото появилось на странице продюсерского центра Константина Меладзе в Instagram.
“Внук или сын?”: Валерий Меладзе озадачил снимком с младенцем

На просторах Сети появился кадр, где Валерий Меладзе позирует с младенцем на руках, прижимая ребенка к себе. При этом подпись под фото оказалась не менее загадочной: “Коротко о главном”. В комментариях многие фолловеры начали предполагать, что артист стал отцом или даже дедушкой, однако подозрения опроверг один из подписчиков, разъяснив ситуацию.

Оказалось, что снимок сделан на одном из недавних концертов Меладзе, проходившем в Алма-Ате. Певцу дарили цветы и просили сделать фото на память в перерыве между песнями. В этот момент кто-то дал исполнителю младенца в надежде получить совместный кадр. Артист не стал отказывать и прижал ребенка к себе. Некоторые фолловеры начали шутить, что зритель на концертах кумира молодеет.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:44


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