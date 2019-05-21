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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон: "Ким Кардашьян напрасно недооценивают"

Известная светская львица Пэрис Хилтон считает, что многие напрасно недооценивают ее близкую подругу Ким Кардашьян. Отметим, что последняя когда-то работала ее ассистенткой.
Пэрис Хилтон: "Ким Кардашьян напрасно недооценивают"

Ким Кардашьян из звезды американского реалити-шоу превращается не только в успешную бизнес-вумен, но и справедливую правозащитницу. Сейчас мать троих детей учится, чтобы иметь адвокатскую практику. Пэрис Хилтон уверена, что у супруги Каньи Уэста все должно получиться.

Ким Кардашьян уже помогла нескольким людям, которых изначально приговорили к пожизненному заключению. Пэрис Хилтон считает, что подруга проявила смелость, желая кардинально менять жизни других людей. Наследница отельной империи убеждена, что Кардашьян очень серьезно относится к своему новому делу.

Светская львица решила стать адвокатом, поскольку им работал ее покойный отец Роберт Кардашьян. Бывшая заключенная, которой знаменитость помогла оказаться на воле, посоветовала ей получить профильное образование. Теперь звезда реалити-шоу будет отстаивать права людей, заслуживающих на получение второго шанса в жизни.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:48


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