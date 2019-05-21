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Технологии

Минторг США временно вернул Huawei права на Android

Минторг США вернул компании Huawei права на использование ОС Android на своих устройствах. Недавно китайский бренд оказался в “черном списке” страны после введения санкций.
Минторг США временно вернул Huawei права на Android

Ведомство предоставило Huawei временную лицензию, которая обеспечивает бренду из Китая возможность продолжать выпускать обновления для системы Android, установленной на устройствах компании. Также бренд сможет обслуживать сети. Согласно решению властей, для производителя сняли ограничение на закупку товаров на территории США. Действие разрешение продлится в течение 90 дней и закончится уже в середине августа этого года.

Благодаря лицензии использующие оборудование Huawei операторы смогут продолжить свою работу в штатном режиме без нарушений. При этом разрешение не затрагивает новые сделки, которые будут заключаться после вступления санкций в силу.

Ранее сообщалось о намерении Huawei выпустить свой аналог Android.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:53


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