Исполнитель роли Брана Старка был поражен судьбой своего персонажа в «Игре престолов»
Молодой британский актер Айзек Хемпстед-Райт даже не подозревал, что произойдет в финальной серии культового сериала "Игра престолов". Сценаристы держали интригу до последнего, поэтому никто из актерского состава не знал о том, что ждет их персонажей в заключительном эпизоде.
В течении долгого времени фанаты сериала строили множество теорий о том, что ждет персонажей «Игры престолов» в конце истории. Одним из предположительных вариантов развития событий было превращение Брана в нового Короля Ночи, и сам Айзек Хемпстед-Райт тоже придерживался этой мысли. А лучшим кандидатом на Железный трон актер считал Ходора. Но, так как события 6 сезона сделали это невозможным, вопрос престола оставался открытым.
В последнем интервью звезда британского кинематографа сообщил журналистам о своих волнениях перед прочтением сценария к восьмому сезону сериала. Он боялся, что вызов на разговор со сценаристами может означать смерть персонажа и прощание с шоу. Но встреча с Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом дала обратный эффект. Оказалось, что Бран Старк является лучшим кандидатом на трон шести королевств и даже небольшой «отпуск» в течении пятого сезона не сделал его менее популярным персонажем. К тому же, наличие суперспособностей дало большое преимущество в борьбе за трон. Поэтому лорды и леди королевств пришли к соглашению в выборе претендента на престол.