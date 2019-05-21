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Наука

Ученые: Зауроподы Юрского периода ходили на «каблуках»

Австралийские ученые определили, что в Юрском периоде зауроподы вида Rhoetosaurus brownei ходили на «каблуках». Это обеспечивало гигантским животным передвижение без критической нагрузки на их конечности.
Ученые: Зауроподы Юрского периода ходили на «каблуках»

Исследование провела научная группа университета Квинсленда. Специалисты изучили окаменелости животного, обнаруженного на австралийском материке. Вес гигантских травоядных динозавров достигал 40 тонн. Учёные выяснили, каким образом они передвигались. На стопах имелся нарост, причём плотная «подушка» похожа на такой же элемент у слонов. Глубокий анализ костей помог установить, что при перемещении динозавры поднимали пятку. Нарост обеспечивал снижение давления на конечности при передвижении, это обеспечивало животным возможность выдерживать значительный вес тела.

Специалисты при помощи трёхмерного компьютерного моделирования создали кинематическую схему движения конечностей и стоп в различных стадиях. Ученые установили, что «каблуки» помогали зауроподам при перемещении. Возраст окаменелостей составляет до 160-170 млн лет, в то время Австралия являлась частью суперконтинента Гондвана.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:59


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