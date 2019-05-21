Новая жена Александра Цекало покрасовалась с голой грудью перед камерой
Дарина Эрвин, новая жена продюсера Александра Цекало, решила похвастаться своими формами в социальной сети Instagram. Она не постеснялась практически оголить грудь перед камерой.
Многие заметили, что Дарина Эрвин имеет не только отличную фигуру и аппетитные формы, она вдобавок выше своего супруга на голову. На снимке эффектная брюнетка запечатлена в джинсовых шортах и фартуке, измазанном цветными красками. Последний был накинут на оголенную грудь, при этом Эрвин делает вид, что рисует. Модель повернулась в полоборота к камере, поэтому подписчики смогли рассмотреть спину, пышный бюст и копну темных волос.
Снимок Эрвин впечатлил многих подписчиков. В то же время коллеги Александра Цекало по цеху довольно скептически относятся к его новому браку. Многие считают, что избранница строит с ним отношения исключительно из-за финансового интереса.
Роман Цекало и Эрвин начался в прошлом году, когда продюсер еще состоял в официальном браке с сестрой Веры Брежневой. Ради новой возлюбленной он развелся с Викторией Галушко, которая подарила ему двоих детей. Очередная свадьба Цекало состоялась в Лос-Анджелесе.