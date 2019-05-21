Дебют купе-кроссовера Skoda Vision GT состоится в июне

Пока речь идет о концептуальном Skoda Vision GT, однако раскрывать подробности о купе-кроссовере производитель из Чехии не торопится, пытаясь поддерживать интригу. По мнению инсайдеров, авто выступает прототипом серийной версии Skoda Kamiq GT. От Kodiaq GT авто должно отличаться более покатой крышей, также предусмотрена новая линия остекления. Что до технической составляющей, то серьезных перемен ожидать не стоит.Стандартная версия Skoda Kamiq присутствует на рынке более года, под капотом разместился атмосферный двигатель, генерирующий свыше 110 лошадиных сил и сочетающийся с МКПП на пять скоростей или шестидиапазонным “автоматом”. Предполагается, что купе-кроссовер тоже сможет похвастаться наличием полного привода.

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Автор: Марина Вебер

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