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Авто

Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России

Эксперты назвали самые лучшие автомобили, которые подходят мужчинам и женщинам. Представители сильного пола в большинстве случаев предпочитают представительскую модель Mercedes-Benz E-Class.
Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России

Кроме этого, мужчины в рамках опроса отдали свои голоса за Mercedes-Benz S-класса и Volkswagen Transporter. Если говорить о транспортных средствах российского производства, то в данный рейтинг попали следующие: ГАЗ-3102, Lada Largus, ГАЗ 31105.

В России женщины чаще всего приобретают малолитражные автомобили, например KIA Picanto и Chevrolet Spark. В тройку лучших попала компактная модель Nissan Juke. В рейтинге отечественных машин для представительниц прекрасной половины оказались УАЗ «Патриот», Lada Kalina, Lada Granta, сообщает издание Inforeactor.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:31


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