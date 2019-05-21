Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России
Эксперты назвали самые лучшие автомобили, которые подходят мужчинам и женщинам. Представители сильного пола в большинстве случаев предпочитают представительскую модель Mercedes-Benz E-Class.
Кроме этого, мужчины в рамках опроса отдали свои голоса за Mercedes-Benz S-класса и Volkswagen Transporter. Если говорить о транспортных средствах российского производства, то в данный рейтинг попали следующие: ГАЗ-3102, Lada Largus, ГАЗ 31105.
В России женщины чаще всего приобретают малолитражные автомобили, например KIA Picanto и Chevrolet Spark. В тройку лучших попала компактная модель Nissan Juke. В рейтинге отечественных машин для представительниц прекрасной половины оказались УАЗ «Патриот», Lada Kalina, Lada Granta, сообщает издание Inforeactor.