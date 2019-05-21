Мария Миронова призналась, что влюбилась во Вьетнам

За последнее время Мария Миронова успела побывать во Вьетнаме и Китае, получив много интересного опыта. В первую страну актриса влюбилась “сразу и наотмашь”, в чем призналась подписчикам. Люди ей там показались искренними, а еда порадовала “нереальным” вкусом. Также под впечатлением артистка осталась от местной природы, успев налюбоваться на обезьян. Хотя Миронова не стала задерживаться, пообещала обязательно вернуться.Вторым впечатлившим ее местом оказался Гонконг, этот город актрисе показался очень энергичным и ярким. По мнению Марии Мироновой, населенный пункт можно назвать “символом” современности. Впоследствии звезда даже устроила танцы на улице, наслаждаясь местными пейзажами.

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Автор: Марина Вебер

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